Dalla Nigeria: "Osimhen non si è allenato per precauzione"

Victor Osimhen non si è allenato con la Nigeria per precauzione. Piccolo problema fisico accusato dall'attaccante del Napoli

Victor Osimhen non si è allenato con la Nigeria per precauzione. Piccolo problema fisico accusato dall'attaccante del Napoli e i media nigeriani fanno sapere che per evitare infortuni il ct ha deciso di lasciarlo a riposo.

Condizioni da valutare in vista della gara di giovedì contro la Costa d'Avorio, partita già fondamentale per la conquista degli ottavi di finale in Coppa d'Africa. Nella prima gara Osimhen ha segnato ma è finita solo 1-1 contro la Guinea Equatoriale, un risultato che ha fatto infuriare il presidente della federazione nigeriana.