Sulle spalle di Osimhen il peso delle prossime due partite: la Nigeria già rischia l'eliminazione

© foto di www.imagephotoagency.it

Clima teso e calendario bollente per la Nigeria dopo il pari all'esordio e le polemiche che hanno coinvolto anche Victor Osimhen: tra due giorni lo scontro diretto contro la Costa d'Avorio (ore 18) e lunedì prossimo match decisivo contro la Guinea Bissau che al momento è ferma a zero punti.

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, sulle spalle di Osimhen il peso delle prossime partite da dentro o fuori. La Nigeria vuole riscattare il passo falso iniziale per conquistare gli ottavi e tornare a essere tra le favorite alla vittoria finale. Obiettivo dichiarato proprio dal ct alla vigilia della manifestazione. Un traguardo ambizioso ma lecito per chi vanta in squadra l'ultimo Pallone d'O ro africano.