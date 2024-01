Osimhen e la Nigeria nel caos: insulti dal presidente della federcalcio dopo l'1-1 di ieri

Il pareggio contro la Guinea Equatoriale non ha di certo fatto felice la Nigeria. Sia i tifosi che i vertici federali. Stando a quanto riferito da Own Goal Nigeria, dopo il risultato deludente di ieri, al debutto nella Coppa d'Africa 2024, il presidente della federcalcio nigeriana Ibrahim Musa Gusau si sarebbe recato negli spogliatoi, in preda alla rabbia, e avrebbe rivolto frasi impronunciabili contro calciatori e staff tecnico.

Il numero uno federale ce l'aveva sicuramente anche con il commissario tecnico Josè Peseiro, che di par suo si sarebbe giustificato dicendo che non è compito suo far gol. Il riferimento - si legge - potrebbe essere a Victor Osimhen, che è andato sì a segno ma che ha anche sbagliato diverse occasioni per la doppietta. Giovedì c'è la Costa d'Avorio, padrona di casa, in calendario per il riscatto.