Dalla Turchia - Marcao vicino al Napoli! Può arrivare in prestito, è l'erede di Manolas?

Marcos do Nascimento Teixeira, meglio conosciuto come Marcao, difensore brasiliano, anni 25, è molto vicino al Napoli. Lo scrivono in Turchia. A quanto pare i due club si sarebbero accordati con la formula del prestito con diritto di riscatto. Manca l'ok del presidente del Galatasaray e del tecnico Terim prima dell'annuncio. Dato che si tratta di un difensore, potrebbe essere stato 'bloccato' dal Napoli in caso di addio di Manolas. Il centrale in questione era stato protagonista qualche giorno fa di un clamoroso pugno ad un compagno.

Galatasaray ile Napoli yöneticilerinin yaptığı görüşmelerde Marcao'nun satın alma opsiyonuyla kiralık konusunda el sıkışıldı.



Başkan Burak Elmas ve Fatih Terim'in onay vermesi halinde Marcao, bu sezonu Napoli'de kiralık olarak geçirecek.



