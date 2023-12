Di Lorenzo a Mediaset: "Nessuno si permetta di criticare Kvara! La gente dà giudizi sugli highlights..."

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo il successo col Braga e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, dopo il successo col Braga e la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è intervenuto al microfono di Mediaset Infinity+: "I viaggi non portano stanchezza, era un premio importante ed era giusto che andasse a ritirarlo. A me interessa ciò che dà in campo e negli allenamenti, nessuno ha mai messo in dubbio impegno e atteggiamento, basta guardarlo. Sono contento che sia tornato al gol, è importante per lui. L'obiettivo era tornare a vincere, bene così".

Su Kvaratskhelia. "Nessuno deve permettersi di criticare Kvaratskhelia, per quello che sta facendo e per quello che ha fatto la scorsa stagione. Ormai la gente dà giudizi guardando solo gli highlights, ma se vedete quello che fa durante la partita è importantissimo per noi. Gli manca solo il gol per liberarsi definitivamente, ma è un ragazzo e un giocatore eccezionale, nessuno deve permettersi di criticarlo".