FORMAZIONI UFFICIALI - Calzona sceglie Simeone, a sorpresa out Di Lorenzo

Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Napoli, anticipo delle 20:45 della 37esima giornata di Serie A. Calzona si affida a Simeone per sostituire l'infortunato Osimhen. In difesa a sorpresa è out Di Lorenzo, giocano Mazzocchi e Olivera sulle fasce, confermato al centro Rrahmani insieme a Ostigard preferito a Juan Jesus. In mediana Cajuste vince ancora il ballottaggio con Traoré e gioca dal 1' con Anguissa e Lobotka. Davanti completano il tridente Kvaratskhelia e Politano.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola. All. Italiano

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Cajuste, Lobotka, Anguissa; Politano, Simeone, Kvrataskhelia. All. Calzona