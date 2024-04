"Disastro Doveri e Abisso, al Napoli manca 1 rigore e mezzo": la moviola del CdS

Con un risultato diverso, il mancato rigore su Ngonge avrebbe avuto altra eco

Non benissimo Daniele Doveri, assistito dalla fortuna. Con un risultato diverso, il mancato rigore su Ngonge avrebbe avuto altra eco. Nella sua moviola, il Corriere dello Sport assegna un 5 in pagella a Daniele Doveri per gli errori che hanno penalizzato il Napoli. Questa l'analisi del quotidiano, che ricorda anche come manchino due gialli a inizio gara per Gagliardini e Zerbin.

DA RIGORE

Ngonge giù in area del Monza, l’intervento di Zerbin è falloso (e anche da VAR), non può bastare dire che il giocatore abbia già messo il corpo davanti all’avversario: per farlo, prende la gamba sinistra di Ngonge fra le sue, quasi a forbice, e lo butta giù, solo dopo tocca il pallone. C’era calcio di rigore.

DUBBIO

Da penalty anche l’intervento di Bondo, che ostacola e trattiene (sulla spalla destra) Anguissa, senza mai toccare il pallone. In questo caso, però, c’è una spiegazione (che cozza con la gestualità di Doveri, che dice: nulla): il pallone finisce a Osimhen che può giocarlo liberamente, è solo davanti a Di Gregorio e sbaglia un gol comodo, difficile a quel punto tornare indietro.

NO RIGORE

Di Gregorio in uscita, prima il pallone, poi Osimhen: ci sta far proseguire.

VAR: Abisso5

