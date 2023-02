Ds Dinamo Batumi: "Fu Kvara a scegliere il Napoli. Giuntoli il primo a credere nel suo talento, gli altri club invece..."

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, le parole di Vladimer 'Lado' Dvalishvili, direttore sportivo della Dinamo Batumi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, le parole di Vladimer 'Lado' Dvalishvili, direttore sportivo della Dinamo Batumi. "Sono veramente contento di cosa sta facendo Kvaratskhelia in Europa, così come lo sono tutti i georgiani. È un talento brillante, è un ragazzo che merita tutto: è una persona fantastica e un calciatore spettacolare. Tutto il Paese sta facendo il tifo per lui e per il Napoli. È già un top player in Europa. Voglio solo augurargli di continuare così e di andare avanti, di vincere la Serie A e fare benissimo anche in Champions League. Il Napoli è una squadra meravigliosa che gioca un calcio incredibile.

Il Napoli fu davvero l'unico a credere in Kvaratskhelia? Ci furono altri club e altre offerte che arrivarono a noi e al suo agente, ma Kvara ha scelto il Napoli. Voleva gli azzurri e nessun altro club, quindi ora possiamo dire che ha fatto la miglior scelta per lui e la sua carriera. È andato nel giusto club, nel giusto posto e con il giusto allenatore. In questo momento, il Napoli è un club di primo livello in Europa e col tempo Kvara diventerà sempre più il suo calciatore più importante.