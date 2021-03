È il ritorno della vecchia guardia: Ghoulam e Mertens sopra tutti

Alla fine è il gruppo storico ad avere ragione, ed è un centravanti atipico come Dries Mertens a stabilire la differenza con il recente e deludente passato. L'edizione odierna del Corriere della Sera racconta così la vittoria degli azzurri sul Benevento: "In area Gattuso sistema (finalmente) un piccoletto che lavora con e per la squadra. E che legittimamente apre le marcature contro il Benevento.

"Il Napoli si rilancia con la vecchia guardia: Ghoulam torna titolare dopo tre mesi e Mertens (uscito poi con il ghiaccio attorno alla caviglia) riprende il suo posto al centro del tridente. Stavolta non basta l’organizzazione e l’efficacia in fase difensiva, i giallorossi restano chiusi dentro l’area per tutto il primo tempo, ma il Napoli aggira la barriera con i cambi di gioco. Nasce così il gol di Mertens, dopo poco più di mezz’ora di gioco, ed è questa l’idea-partita che continua anche nella ripresa, quando il Benevento inevitabilmente alza il baricentro. Insigne mette la palla giusta dentro l’area, Di Lorenzo e Politano quasi pasticciano per prenderla, ma Montipò in qualche modo viene superato: è 2-0, gara praticamente chiusa".