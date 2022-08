Elmas alla Rai: "Ci è mancata un po' di cattiveria. I nuovi? Sono fortissimi, si è già visto"

"Non c'è tempo per pensare molto, abbiamo partite importanti e giochiamo ogni tre giorni. Ora riposiamo e concentriamoci sulla Lazio".





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio contro il Lecce, il trequartista del Napoli Eljif Elmas è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: "Abbiamo fatto una buona gara, costruendo molte occasioni. Abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, ci è mancata un po' di cattiveria".

Per voi è il secondo pari consecutivo.

"Non c'è tempo per pensare molto, abbiamo partite importanti e giochiamo ogni tre giorni. Ora riposiamo e concentriamoci sulla Lazio".

Il mercato è stato molto effervescente: qual è la situazione nello spogliatoio?

"Se ne sono andati in molti, ma lo spogliatoio è sempre lo stesso. Abbiamo grandi giocatori, come il nostro capitano Di Lorenzo e altri che sono qui da tanti anni. I nuovi arrivati sono fortissimi, lo si vede già: ci daranno una grande mano".

Preferisce giocare centrale o esterno?

"Preferisco giocare più centrale, ma quando il mister mi mette in altre posizioni devo fare bene. Sono a sua disposizione".