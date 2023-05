Festa Scudetto, vertice in prefettura per nuovo piano sicurezza: si replicherà la 'zona rossa'

La festa Scudetto è solo rimandata. Di pochi, pochissimi giorni. E' molto probabile che il Napoli festeggi l'aritmetica del Tricolore nel turno infrasettimanale contro l'Udinese, pertanto le autorità si sono subito messe al lavoro per garantire l'ordine pubblico. I vertici del Palazzo di Governo, Comune e Questura stanno già ragionando su due piani distinti, uno per mercoledì sera, giorno di vigilia, e l'altro per giovedì.

Nella giornata odierna, in tarda mattinata, si è tenuto un vertice importante in Prefettura, una riunione informale per cominciare a ragionare sulle misure da adottare in vista della partita di giovedì. Secondo La Repubblica, si tratta di una riunione informale, durata circa un paio d'ore, in cui sono state analizzate le varie criticità, a cominciare dal rischio sovraffollamento dopo i diversi problemi ai trasporti di ieri. Sarà replicata la zona rossa di domenica per entrambe le serate, ma la metro dovrebbe chiudere a mezzanotte. Domani ci sarà un nuovo confronto - si legge - con la presenza di Aurelio De Laurentiis.