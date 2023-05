Fiorello in diretta tv ad ADL: "Non posso venire a Napoli, sarebbe stato bellissimo". Retroscena su Spalletti

De Laurentiis ha invitato Fiorello al Maradona per fare il suo programma nella notte tra domenica e lunedi ma il noto showman ha detto no

Aurelio De Laurentiis ha invitato Fiorello al Maradona per fare il suo programma nella notte tra domenica e lunedì ma il noto showman ha detto no come ha rivelato proprio questa mattina in diretta a Viva Rai 2: "Con De Laurentiis ci ho parlato ieri, stava insieme a Spalletti, quando li ho sentiti ho fatto i complimenti all'allenatore, i due erano contenti e sorridenti. Gli ho spiegato che è impossibile venire, sarebbe stato bellissimo, un onore, ma non posso".