FOTO - Ghoulam dopo la tribuna a Bologna: "Tieni a mente gli obiettivi e non mollare!"

Ha fatto rumore, ieri sera, l'esclusione di Faozi Ghoulam e Mario Rui, entrambi spediti in tribuna da mister Gattuso. In questi minuti il giocatore algerino ha pubblicato alcune parole attraverso i proprio canali social: "Tieni sempre a mente gli obiettivi da raggiungere e non mollare. La nostra perseveranza farà il nostro successo".