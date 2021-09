FOTO - Il Napoli riaccoglie i nazionali per la seduta pomeridiana: manca solo Ospina

Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Piotr Zielinski e tutti gli altri. Solo David Ospina non ancora, com'è ben noto. Il Napoli riaccoglie i nazionali a Castel Volturno per l'allenamento pomeridiano, a quarantott'ore dal big match con la Juventus. Il club azzurro ha mostrato le immagini della seduta a cui hanno partecipato tutti i calciatori appena rientrati in città.