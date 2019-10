FOTO - Malcuit dopo l'intervento: "Ora inizia il duro lavoro per tornare il prima possibile!"

Direttamente da Roma, dal letto di ospedale, per tranquillizzare tutti. Nel match di Ferrara contro la SPAL Kevin Malcuit ha subito un grave infortunio al legamento crociato e oggi il terzino azzurro è stato operato a Villa Stuart. E dalla clinica romana il francese ha voluto mandare un messaggio a tutti dopo l'intervento chirurgico di oggi: "Grazie a tutti per i vostri messaggi di incoraggiamento, mi hanno commosso! Adesso inizia il lavoro duro per tornare il prima possibile!!".