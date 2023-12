FOTO - Osimhen alla Totti: indica il 5-1 ai giocatori della Juve a fine partita

Victor Osimhen come Francesco Totti. A fine partita l'attaccante del Napoli indica con le dita il 5-1

Victor Osimhen come Francesco Totti. A fine partita l'attaccante del Napoli indica con le dita il 5-1, ovvero il risultato maturato lo scorso anno allo stadio Maradona. Lo fa in un momento di festa per la vittoria dei bianconeri che tornano momentanemanete primi. Un gesto che ha ricordato proprio il 4-0 di Totti sempre ai danni dei bianconeri in un momento di nervosismo. Ecco il frame dagli highlights ufficiali del match: