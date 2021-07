FOTO&VIDEO TN - Spalletti e la squadra ringraziano il pubblico: così inizia il primo alleamento

E' cominciato da pochissimi minuti il primo allenamento del ritiro di Dimaro (qui il live). All'ingresso in campo, Luciano Spalletti e tutti gli azzurri si sono fermati a ringraziare il pubblico, che come al solito ha acclamato i propri beniamini, con un lungo applauso. Un modo anche per lanciare un segnale di vicinanza dopo le polemiche dei mesi scorsi. Di seguito foto e video a cura dei nostri inviati.