FOTO&VIDEO TN - "Batteteli", tifosi incitano Insigne e Gattuso in vista della Juve

Terminato l'allenamento al San Paolo del Napoli. Diversi i supporters azzurri che hanno voluto dare il proprio incitamento agli azzurri in vista della finale di Coppa Italia contro la Juventus che domani andrà in scena all'Olimpico di Roma. Come mostrano le immagini del nostro inviato all'esterno del San Paolo, i tifosi hanno voluto incitare il capitano Lorenzo Insigne e mister Rino Gattuso mentre stavano entrando nel pullman.