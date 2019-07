Gazzetta - Icardi, parole di Marotta un assist per ADL: pronto ingaggio top e bonus scudetto milionario

“Le parole di Marotta sono un assist per De Laurentiis, che nei suoi 15 anni di attività calcistica ne ha capito benissimo le strategie: è in una sorta di attesa che anche Icardi si decida a mollare un po' la priorità Juventus”. Lo dice il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano intervenendo a radio Sportiva. “Il Napoli e Ancelotti potrebbero restituire a Icardi quell'entusiasmo che ha perso nello scorso inverno. De Laurntiis ha la volontà di garantire al giocatore un ingaggio da top, da 8 milioni all'anno con un bonus milionario in caso di scudetto”, ha detto ancora Malfitano che conclude: "De Laurentiis è un genio e sa trovare le motivazioni giuste per chiunque: in questo caso, la sua attività cinematografica potrebbe essere un richiamo per Wanda Nara".