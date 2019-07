Marotta fa sognare i napoletani: "Escludo Icardi alla Juve, cerchiamo un club che soddisfi le sue esigenze"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte ha parlato anche l’ad dell’Inter Giuseppe Marotta che è intervenuto sui temi del mercato:

Lukaku resta un grande obiettivo? "Stiamo lavorando con Ausilio per allestire una squadra competitiva. Non dimentichiamoci che il management deve anche guardare al rispetto e all'equilibrio dei bilanci e del patrimonio economico-finanziario. Siamo in una fase di cantiere. Bello sarebbe dargli subito una squadra completa, ma nonostante le idee siano chiare non abbiamo fretta"

Perché Icardi e Nainggolan sono fuori dal progetto? "Non è corretto entrare nei particolari. E' stata una conclusione sofferta, non siamo sprovveduti, abbiamo degli obblighi e non possiamo immaginare di depauperare questi patrimoni. Abbiamo deciso in modo omogeneo di fare questa scelta. Dichiararlo ufficialmente fa parte del gioco. Si alleneranno con noi e rispetteremo questi diritti"

Icardi può andare alla Juventus? "Lo escluso perché non ci sono le condizioni. Oggi il calciatore è protagonista del proprio futuro, bisogna trovare un club che possa soddisfare le sue esigenze. Ma fino a questo momento della Juventus non si vede l'ombra".

Per Marotta: se dovesse rimanere Icardi cosa succederà? "Nel caso succedesse ci vedremo a fine mercato. Oggi siamo ottimisti e abbiamo una visione diversa".

Barella? “"Ho sentito le dichiarazioni di persone che stimo sulla vicenda ma magari non sono così d'accordo. Il venditore ha il diritto di decidere a quanto vendere, ma altrettanto diritto lo ha il compratore. Bisogna avere pazienza ma esiste una congruità di valori che sta anche al compratore stabilire".