Gazzetta - Inter conferma la sua posizione: al San Paolo con la Primavera

Dal 13 giugno in avanti l'Inter avrà un vero e proprio tour de force per dieci giorni: semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, eventuale finale, recupero di campionato con la Sampdoria e prima giornata del calcio 2.0 contro il Sassuolo. E' per questo che la società nerazzurra, stando a quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, ha definito "sconcertante" la decisione presa, al punto da confermare la provocazione (o, secondo il club, necessità) di scendere in campo al San Paolo con la Primavera. Il Napoli, invece, ha avuto una reazione accondiscendente: a Castel Volturno sono felici di ripartire da una competizione tanto importante.