Gazzetta - Lobotka in pole, c'è l'approvazione di Gattuso: formula e cifre

Tutto su Stanislav Lobotka, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport analizzando la trattativa più calda in casa Napoli. Il club azzurro ha fatto la sua scelta e il nome del nazionale slovacco è in testa alla lista: l'idea è di chiedere un prestito con obbligo di riscatto, versando subito 3 milioni e i rimanenti 27, dei 30 che verranno offerti, a giugno. Una cifra già di gran lunga inferiore ai 50mln di euro della clausola rescissoria. Non dovrebbero esserci ulteriori valutazioni, visto che a Gattuso il metodista del Celta Vigo piace parecchio. Del resto Torreira può considerarsi ormai bloccato, dopo il cambio in panchina che ha visto l'arrivo di Arteta.