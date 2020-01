Gazzetta - Politano dice 'sì' al Napoli! Accettato il contratto: i dettagli. E Llorente...

Matteo Politano corre sempre più veloce verso il Napoli. Dopo l'incontro avvenuto ieri l'altro tra Cristiano Giuntoli e l'entourage dell'esterno dell'Inter, nella giornata di oggi sarebbe arrivato l'accordo totale tra le parti. L'ex Sassuolo ha accettato la destinazione azzurra ed è pronto a legarsi al club di Aurelio De Laurentiis con un contratto fino al 2024 con un ingaggio, finalmente accettato, da 2 milioni di euro più bonus a stagione.

CIFRE E DETTAGLI - Già nei giorni scorsi era stata raggiunta l'intesa tra le due società: Napoli e Inter chiuderanno l'operazione sulla base del prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Ora serve il nero su bianco, intanto tra i due club ci sono discorsi in corso anche per Fernando Llorente, appetito da Conte, e anche in questo caso l'affare potrebbe concludersi sulla base del prestito. A riportare il tutto è Gazzetta.it.