Gazzetta - Ritiro sospeso, l'ha deciso la squadra! ADL contesta a Gattuso segnale di debolezza

Molti tifosi, ieri, alla notizia del ritiro interrotto, si sono domandati come sia stato possibile che una squadra che decide per il ritiro la sera prima cambia idea il giorno dopo. La risposta arriva dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, secondo cui la scelta di tornare a casa è stata presa dai calciatori, è una loro decisione, che Gattuso ha dovuto semplicemente accettare. Così, dopo l'allenamento, i calciatori sono rientrati nelle proprie abitazioni. "Nulla d'innovativo, un film già visto" scrive il quotidiano, che aggiunge: De Laurentiis, come con Ancelotti, ha contestato a Gattuso, col ritiro sospeso, un segnale di grande debolezza.