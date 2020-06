Giuntoli alla Rai: "Siamo usciti alla distanza, Coppa Italia importante in una stagione delicata"

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della finale di Coppa Italia con la Juventus ha lasciato alcune brevi dichiarazioni a Rai Sport: "Un titolo è sempre importante. Per il Napoli sarebbe un traguardo molto importante in un'annata delicata. Siamo partiti in sordina, poi siamo andati in difficoltà e alla fine siamo usciti alla distanza. Speriamo di portare la Coppa a casa".