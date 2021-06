Gli otto cambi di Mancini paragonati al Napoli di Gattuso

Identità, organizzazione, metodo. Ampio turn-over per l'Italia che ha superato il Galles nell'ultima gara della fase a gironi di Euro 2020. Il ct Roberto Mancini ha optato infatti per otto cambi di formazione rispetto alla partita vinta con la Svizzera, confermando il grandissimo lavoro svolto sul piano della costruzione di un'idea di gioco condivisa da tutti gli elementi coinvolti.

Proprio il coinvolgimento sembra essere la parola chiave: cambiano gli interpreti, resta comune l'idea di fondo del calcio che si vuole esprimere. Una coerenza tecnica mancata al Napoli nel periodo centrale della scorsa stagione, quando Gattuso e il gruppo è stato travolto dagli infortuni che hanno poi complicato il cammino in campionato e sancito le eliminazioni in Europa League e in Coppa Italia. Gli otto cambi di Mancini, se ancora servisse una conferma ulteriore, confermano che la prima strada da percorrere per dare solidità ad un progetto sia quella di coinvolgere tutti gli elementi che si hanno in rosa. Quello che non è accaduto al Napoli nella scorsa stagione.