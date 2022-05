CdM - Koulibaly, serve trattativa per il rinnovo: impossibile arrivare a scadenza naturale

Sul Corriere del Mezzogiorno si analizza la situazione di Kalidou Koulibaly,

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Aurelio De Laurentiis programma il futuro, lo fa in prima persona. Incontrando i giocatori, provando a capire i margini per trattare i rinnovi dei contratti cosiddetti più caldi. Sul Corriere del Mezzogiorno si analizza la situazione di Kalidou Koulibaly,

"Koulibaly è nelle stesse condizioni di Fabiàn: contratto oneroso che scade nel 2023. Toccherà anche a lui avviare la trattativa con il club. Giocatore imprenscindibile anche e soprattutto per Spalletti non potrebbe giungere a scadenza naturale. Per lui in passato De Laurentiis ha rinunciato a cifre molto importanti, il mercato è cambiato ma il difensore senegalese continua ad avere estimatori di grande prestigio