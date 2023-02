CdM - L'Europa è avvisata: Napoli inarrestabile, il 2-0 sta stretto

Un risultato che sarebbe storico per gli azzurri, i quali finora, in altre quattro occasioni, si erano sempre fermati agli ottavi.

Gli azzurri dettano legge anche in Champions: azzerato l’Eintracht e quarti di finale più vicini. Così titola l'edizione odierna del Corriere dello Sport nel commento alla vittoria del Napoli in Germania: "Il messaggio arriva forte e chiaro: il Napoli è inarrestabile anche in Europa e Osimhen è sempre il suo profeta del gol. L’Eintracht Francoforte, che l’anno scorso aveva vinto l’Europa League, indicata in gran forma nella Bundesliga, deve arrendersi in casa alla squadra di Spalletti, che ora può guardare con grande fiducia alla qualificazione nei quarti di finale della Champions League.