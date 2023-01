CdS - A Salerno tornato tutti i titolarissimi: le ultime su Kvara

La formazione che sabato si esibirà all'Arechi con la Salernitana sarà totalmente diversa da quella che ha sfidato la Cremonese dal primo minuto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Grande ottimismo per il rientro di Khvicha Kvaratskhelia per la trasferta sul campo della Salernitana. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: Per quel che riguarda il report, la rosa è stata divisa in due gruppi: quelli che hanno giocato martedì si sono limitati alla classica seduta di scarico in palestra, mentre gli altri sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente in un lavoro in campo basato sulla forza, le accelerazioni e la tattica. Poi, chiusura con partitella a campo ridotto. Kvara, dicevamo, ha svolto una seduta personalizzata in palestra dopo aver saltato la partita di coppa per una sindrome influenzale, mentre Demme, martedì assente come il collega per la nascita di sua figlia, ha lavorato regolarmente in gruppo.