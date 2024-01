CdS, il punto sul mercato: da Mangala alla scelta del centrale difensivo

Napoli impegnato tra campo, con la finale di Supercoppa da giocarsi in serata contro l'Inter, e le scelte in sede di calciomercato.

© foto di www.imagephotoagency.it

Napoli impegnato tra campo, con la finale di Supercoppa da giocarsi in serata contro l'Inter, e le scelte in sede di calciomercato. Prova a fare il punto sulle trattative in entrate l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli, nel frattempo, continua a trattare il centrocampista belga del Nottingham, Orel Mangala, 25 anni, e anche il serbo Sasa Lukic del Fulham, 27 anni. Sullo sfondo resta Antonin Barak della Fiorentina, la (ex) prima scelta.

Dopo la Supercoppa sarà tutto più chiaro anche per il centrale difensivo: i prediletti restano il belga Arthur Theate (23 anni, Rennes) e l’argentino Nehuen Perez (23, Udinese)" si legge sul quotidiano.