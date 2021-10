Cds - Mertens via a giugno: offerte da Usa e Canada, ma prima ha due sogni

Dopo la gara col Bologna è arrivato l'annuncio dell'arrivo del baby Ciro, ovvero del primo figlio di Mertens come hanno annunciato proprio Dries e sua moglie Kat con un emozionante video social. Nascerà a marzo e sarà napoletano, scrive il Corriere dello Sport che sottolinea che questa dovrebbe essere l'ultima stagione a Napoli di Mertens, in scadenza di contratto a giugno: "Uno svincolato che in questo periodo è corteggiatissimo in America: il futuro di Dries, infatti, potrebbe essere in MLS. La Major League Soccer potrebbe diventare il prossimo campionato di Mertens. Opzione concreta, possibile; opzione che Dries ha preso in considerazione anche nell'ottica di una scelta di vita Stati Uniti o Canada che sia, si vedrà: c'è ancora un po' di tempo per capire e riflettere, e soprattutto ci sono due sogni da realizzare: la paternità a marzo, lo scudetto a maggio".