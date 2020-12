CdS - Osimhen, Napoli in ansia: dopo gli esami potrebbe tornare di nuovo in Belgio

Il Napoli aspetta il ritorno di Victor Osimhen, ma è in ansia per le sue condizioni. Il nigeriano, che oggi compie 22 anni, può rientrare domani o giovedì, ma dopo nuovi test - scrive il Corriere dello Sport - potrebbe anche tornare in Belgio per l'ultimo ciclo di terapie. A quel punto, il Napoli spera di poterlo recuperare almeno per la Supercoppa contro la Juventus del prossimo 20 gennaio. Ci spera Gattuso che non vede l'ora di riabbracciare il suo attaccante.