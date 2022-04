CdS - Sostituto Spalletti: spunta Tedesco del Lipsia oltre a Italiano e De Zerbi

Luciano Spalletti è tornato in discussione dopo il ko del Napoli contro l'Empoli, si parla di sostituti, spuntano nomi nuovi

Luciano Spalletti è tornato in discussione dopo il ko del Napoli contro l'Empoli, si parla di sostituti, spuntano nomi nuovi: "Gli spifferi esistono da sempre, e Adl si è messo «a brontolare sempre le sostituzioni». Stavolta è diverso che in passato, almeno così pare, ma guai vivere nelle certezze: piacciono, a De Laurentiis, Italiano della Fiorentina, De Zerbi che è legato allo Shakhtar ma anche Domenico Tedesco del Lipsia. Però ci saranno molte cene, nei prossimi giorni: ci saranno i calici e il tempo per parlarsi" scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.