CdS su Natan: scelta del club di non investire sul centrale e fidarsi dell'intuito di Micheli

Non è colpa di Juan Jesus, poverino, catapultato in spazi che improvvisamente sono diventati troppo grandi per lui e per gli altri: e poi individuare un solo «responsabile» delle difficoltà iniziali difensive sarebbe esercizio superficiale. Così il Corriere dello Sport scrive in un pezzo intitolato 'Nostalgia Kim'.

"Dopo tre giornate, gli indizi non sono prove, semmai suggerimenti che il campo invia ad alta voce: alcuni possono essere raccolti, altri no, essendo chiuso il mercato, che ha portato Kim al Bayern Monaco (il 18 luglio ufficialmente, da tre mesi ufficiosamente) e Natan in panchina ad imparare, un po’ alla volta. È stata una scelta non investire massicciamente su un centrale e fidarsi dall’intuito di Micheli e il tempo fornirà «sentenze» premature al 270° minuto di campionato. Però le percezioni delle difficoltà si avvertono (soprattutto) sul centro sinistra, una tendenza a proteggere con leggerezza la linea dei quattro, un disagio a leggere, come è capitato con la Lazio e con il talento di Luis Alberto e di Felipe Anderson, le possibili evoluzioni della partita.