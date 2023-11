Cds su Osimhen: "Ha un mese per lasciare il segno, poi la Coppa d'Africa"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche su Victor Osimhen, subentrato nella ripresa del match perso 4-2 dal Napoli

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche su Victor Osimhen, subentrato nella ripresa del match perso 4-2 dal Napoli al Santiago Bernabeu. Gli azzurri sono caduti contro il Real Madrid ma Victor ha lanciato dei segnali incoraggianti sebbene non abbia trovato la rete in casa degli spagnoli. E adesso l’attaccante nigeriano avrà un mese di tempo per lasciare il segno nel suo Napoli, prima di partire per la Coppa D’Africa.

La competizione inizierà il prossimo 13 gennaio concludendosi l’11 febbraio. Osimhen dunque salterà una serie di partite ad inizio 2024 ma prima dovrà ritrovare la rete nelle gare che restano da qui all’inizio del torneo. Importantissimi i due impegni ravvicinati contro Inter e Juventus, fondamentali anche per la classifica del Napoli che sta provando a seguire il treno delle battistrada. Poi ci sarà l’ultima prova dei Gironi di Champions contro il Braga ma anche la trasferta a Roma nonché l’impegno di Coppa Italia con il Frosinone.