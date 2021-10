Cds sui 100 giorni di Spalletti: "Ha rimesso il pallone al centro del villaggio"

Dopo due anni ad osservare (e studiare) il calcio dal buco della serratura, Luciano Spalletti è ripartito da Napoli ed in questi cento giorni - iniziati l’8 luglio - secondo il Corriere dello Sport "ha sistemato la sua cultura calcistica e quell’autorevolezza che riempie Castel Volturno, ha infilato, e senza ricorrere alle «galline del Cioni», porzioni d’ironia utile per demolire gli spigoli ed ha semplicemente (ri)sistemato il pallone al centro del villaggio e dei pensieri spettinati che dal 23 maggio scorso riempivano Napoli d’ombre.

Spalletti sta dentro le sette vittorie consecutive in campionato, costruite attraverso una filosofia che gli appartiene da sempre, la verticalità, e però sviluppate con «altro», da una funzione nuova: i cinque cambi, la soluzione inventata durante l’immediata ripresa post-Covid, sono serviti per «sfruttare» diversamente l’organico e pure il turnover, trasformato in un’arma letale a partita in corso".