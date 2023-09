Corbo - Dov'è finito il rinnovo di Osimhen? Victor logorato da cifre e parole

I giornalisti continuano a scrivere che la firma è imminente, ma quando? Osi intanto è logorato da cifre e parole.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli perde con il peggior Osimhen della sua avventura napoletana. È appannata la fantasia Kvaratskhelia, la rivelazione dello scorso anno. Insieme erano considerati nelle previsioni estive la coppia più forte del campionato. Così scrive Antonio Corbo nel suo editoriale per Repubblica sul momento di casa Napoli.

"Valutazione alle stelle ma offerte confuse dal mercato. Il bomber andava bloccato, con una proroga formale del contratto. Certo. Ma sono mesi che presidente, giocatore e un agente dai calcoli misteriosi discutono. I giornalisti continuano a scrivere che la firma è imminente, ma quando? Osi intanto è logorato da cifre e parole. In ritiro undici incontri. Come fa un giocatore a essere sereno e concentrato se il suo domani non è la partita, l’avversario, il gol, ma l’altrove. Dove andrà un giorno o l’altro, quanto guadagnerà, a Riad o Parigi? La stessa sindrome dell’ingaggio potrebbe svilire Kvara. Neanche un robot regge uno stress simile. Gli esiti sono evidenti".