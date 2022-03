CorSera - Il Napoli sa fare tutto, ma sbaglia spesso la misura della gara. Al contrario del Milan

A scriverlo è il Corriere della Sera, che nella sua edizione odierna si proietta al big match del Maradona tra Napoli e Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Non dubito stavolta dell’intensità del Milan. Quasi mai sbaglia queste partite. Contro le sei migliori ha perso solo con il Napoli, ma ha fatto diciotto punti in nove gare. Il Napoli dodici in otto". A scriverlo è il Corriere della Sera, che nella sua edizione odierna si proietta al big match del Maradona tra Napoli e Milan:

"Il Napoli ha più qualità complessiva, è meno fisico, subisce mezzo gol a partita. In sostanza, sa fare tutto. Ha il gioco per andare oltre gli avversari che si chiudono, e ha il contropiede di Osimhen e Zielinski quando tocca al Napoli chiudersi. Sbaglia spesso misura della partita, è portato a dare troppo o quasi poco. Saper giocare a calcio gli toglie un po’ di cattiveria. Ma è mediamente la squadra migliore del campionato. Il Milan è più bravo nella singola partita".