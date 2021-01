Gazzetta attacca duramente Insigne: "Ecco perchè non fa mai il salto di qualità"

Il capitano è fragile come il suo Napoli: ecco perchè Lorenzo Insigne non fa mai il salto di qualità. Scrive così del capitano del Napoli l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che mette nel mirino il numero 24 dopo l'errore dal dischetto contro la Juventus: "Il peso della responsabilità, probabilmente, non l’ha retto il capitano. Contro qualsiasi altro avversario si sarebbe avvicinato alla battuta ricacciando indietro l’ansia del momento. Ma la Juve è la Juve, così come la rivalità che scandisce la quotidianità del tifo napoletano. E lui, espressione di questa città, avverte in modo particolare ogni confronto con i bianconeri.

Quelle lacrime inquadrate dalle telecamere, nel dopo partita, sono state sincere, hanno racchiuso la rabbia e la delusione del momento. Insigne ha ritirato la medaglia destinata agli sconfitti a testa bassa, confortato dall’abbraccio dei compagni, che ne hanno compreso la sofferenza. La delusione Juve è soltanto uno degli ultimi episodi che ha visto coinvolto il capitano del Napoli in maniera critica.