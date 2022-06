Gazzetta evidenzia: "Koulibaly non ha mai menzionato il Napoli parlando di futuro"

Senza rischiare frasi o fraintendimenti in un momento decisamente delicato. L'incontro tra De Laurentiis e il suo agente potrebbe avvenire presto

© foto di www.imagephotoagency.it

I tifosi del Napoli temono di perdere Kalidou Koulibaly. Nella sua intervista in Nazionale, il difensore, scrive La Gazzetta dello Sport, non ha mai menzionato il Napoli parlando del suo futuro. Proprio perché in ballo c’è il rapporto con Napoli e la sua gente, Koulibaly ha delegato tutta la trattativa al suo procuratore Fali Ramadani. Senza rischiare frasi o fraintendimenti in un momento decisamente delicato. L'incontro tra De Laurentiis e il suo agente potrebbe avvenire presto, senza rinnovo può aprirsi la strada della cessione.