Gazzetta - Infortunio Osimhen: c'è la data del possibile rientro

Un anno fa si infortunò allo stesso identico muscolo il 7 di settembre e il 12 ottobre successivo era in campo. Poco più di un mese dopo

Victor Osimhen è in Nigeria ed ancora non è chiaro il giorno preciso in cui il giocatore rientrerà in Italia. A parlare dell'attaccante nigeriano è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Comunque un programma più intenso di lavoro per il recupero comincerà la prossima settimana. Solo allora si potranno valutare con maggiore precisione i tempi di recupero. Un anno fa si infortunò allo stesso identico muscolo il 7 di settembre (contro il Liverpool) e il 12 ottobre successivo era in campo. Poco più di un mese dopo.

Dunque, considerando anche che ci sarà la pausa per le nazionali, proprio in quel periodo Victor potrà intensificare i propri allenamenti per cercare di rientrare a Bergamo, contro l’Atalanta, il prossimo 25 novembre. Al momento nulla può far pensare a un periodo più lungo per il recupero. Ma è chiaro che le prime valutazioni si potranno fare quando ricomincerà a correre in campo, per vedere quale saranno le reazioni delle sue fibre muscolari.