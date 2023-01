Gazzetta - Kvara ha lasciato a bocca aperta gli osservatori: il retroscena

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Kvaratskhelia che sarà uno dei calciatori più attesi per domenica

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta Kvaratskhelia che sarà uno dei calciatori più attesi per domenica: "Il suo esordio in Champions, contro il Liverpool, ha lasciato a bocca aperta gli osservatori internazionali. Anche se parte spesso dalla linea laterale, sa essere centrale nel gioco del Napoli e sa tagliare rapidamente verso l’area. Se n’è accorto Massimiliano Allegri che dalle sue parti aveva schierato Chiesa, che – non essendo un terzino - ha finito per rincorrere e a fare da spettatore al gol di KK77".