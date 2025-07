Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: doppio big match ai quarti del Mondiale per Club

In questo sabato 5 luglio continua il Mondiale per Club, oggi sono previsti due incontri validi per i quarti di finale del torneo. Si tratta di un doppio big match: Paris Saint-Germain-Bayern Monaco prevista alle ore 18:00 e Real Madrid-Borussia Dortmund alle 22:00. Di seguito la programmazione in tv.

SABATO 5 LUGLIO

18.00 PSG-Bayern (Quarti di finale Mondiale per Club) - DAZN

22.00 Real Madrid-Borussia Dortmund (Quarti di finale Mondiale per Club) - DAZN e CANALE 5