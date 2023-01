Gazzetta - La strategia di Giuntoli per il gioiello Baldanzi: la possibile proposta all'Empoli

Come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non c'è solo Vicario sul taccuino di Cristiano Giuntoli

© foto di Federico De Luca 2022

Il Napoli guarda sempre con grande interesse alla Bottega Empoli. Come spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non c'è solo Vicario sul taccuino di Cristiano Giuntoli: "Restando ad ammirare la gioielleria di Corsi, il Napoli da tempo segue la crescita del fantasista classe 2003 Tommaso Baldanzi, protagonista nella vincente notte di San Siro per l’Empoli.