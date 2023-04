Gazzetta lancia Leao: "Faccio io il Kvara, vuole riprendersi il trono del migliore"

Faccio io il Kvara, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per analizzare la voglia di riscatto di Rafa Leao

Faccio io il Kvara, titola nelle pagine interne la Gazzetta dello Sport per analizzare la voglia di riscatto di Rafa Leao che "in estate era lui l’uomo scudetto, il gioiello da (almeno) 100 milioni da proteggere dall’assalto delle big europee" mentre oggi il "turbo della capolista gioca nel Napoli e si chiama Khvicha Kvaratskhelia. La coppia finora si è misurata a distanza, ma il bello viene adesso: domani Leao e Kvara si sfideranno per la prima volta dal vivo, nelle batterie di campionato che precedono gli sprint decisivi della Champions. Tutto in due settimane, c’è tempo per il contro-sorpasso: il destino ha servito a Rafa l’assist perfetto. Maradona, e poi San Siro e ancora Maradona: eccola, la missione di Leao, riscrivere le gerarchie e dimostrare che le frenate non contano, se sei capace di aprire il gas al momento giusto.