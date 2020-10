Gazzetta - Sfida alla Juve, trasferta ancora in bilico: Napoli aspetta l'esito dei tamponi

Giornata importante sulla questione Covid, dopo il focolaio che ha interessato il Genoa. La Gazzetta dello Sport in edicola prova a riassumere tutte le prossime tappe in casa Napoli: "Oggi si conosceranno i risultati dei tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori del Napoli e lo staff tecnico. Ieri, prima dell’allenamento, ci sono stati i prelievi per il secondo test dopo il primo effettuato, martedì, che ha dato esito negativo per tutti. L’atmosfera a Castel Volturno non è proprio delle migliori, in tanti sono preoccupati dall’idea della positività che potrebbe coinvolgere anche le famiglie.

Per il Napoli è stato programmato un terzo tampone, al quale giocatori e staff verranno sottoposti domani mattina: i risultati si avranno nella stessa giornata. Per questo motivo il club non ha ancora programmato la trasferta di Torino. Due le soluzioni: partenza domani sera, dopo cena, oppure raggiungere Torino domenica mattina con l’abituale volo charter.