KK - Nuovo nome per il centrocampo: il Napoli monitora al Mondiale lo svizzero Jashari

Il Mondiale è un'occasione per i calciatori di mettersi in vetrina. Per i club, di osservare quelle vetrine e innamorarsi di un capo su cui fin qui non era ancora caduto l'occhio. Secondo Radio Kiss Kiss Napoli, Cristiano Giuntoli ha guardato con particolare attenzione Svizzera-Camerun, ovviamente per monitorare le condizioni di Anguissa, ma anche per un calciatore elvetico.

Si tratta di Aardon Jashari, classe 2002 del Lucerna. Un centrocampista considerato tra i migliori del panorama svizzero e che nel Napoli potrebbe rappresentare un'alternativa a Stanislav Lobotka. Mediano di piede mancino, ha una buona tecnica e un valore di mercato, secondo Transfermakt.it, pari a 2,5 milioni di euro.