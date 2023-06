KK - Sale Galtier, ma occhio a Mancini: può liberarsi dopo la Nations League

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e durante Radio Goal ha dichiarato

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e durante Radio Goal ha dichiarato: "Siamo partiti con ricomincio da tre, Sousa, Garcia e Galtier in cima, ma occhio a Mancini che potrebbe decidere di lasciare l'Italia dopo la Nations League e poi il mio amico Vigliotti mi dice occhio a Fonseca. Quindi da 40 allenatori ora i nomi sono cinque, molto meglio. Credo non lo sappia neanche De Laurentiis, oggi, il nome del nuovo allenatore. A me dicono che salgono le quotazioni di Galtier, scendono quelle di Sousa, e sullo sfondo ci sarebbero Fonseca e Mancini".