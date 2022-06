KKN - Ultimatum dei legali di Mertens, domani la scadenza: il Napoli non risponderà

Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli non risponderà. Non ci sarà dunque nessuna risposta da parte di De Laurentiis.

Nella mail fatta pervenire dai legali di Dries Mertens in cui sono contenute tutte le richieste fatte dal belga per rinnovare il contratto c’è anche un ultimatum. Nella mail inviata alla società, c'è anche l'indicazione del giorno e dell'ora in cui Dries Mertens e i suoi legali si aspettano una risposta: le ore 18 di domani. Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, il Napoli non risponderà. Non ci sarà dunque nessuna risposta da parte di De Laurentiis.