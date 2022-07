L'Equipe - Napoli supera Rennes per Kim, ma c'è anche un club inglese: il difensore non ha deciso

Il Napoli ha sorpassato il Rennes nella corsa a Kim Min-jae. A confermarlo è L'Equipe, secondo cui a questi due club si sarebbe aggiunto anche un club della Premier League. L'autorevole quotidiano francese scrive che il Rennes non ha ancora rinunciato, ma sta guardando anche altrove, consapevole che il centrale difensivo sudcoreano - che comunque non avrebbe ancora preso la sua decisione definitiva - sia attratto dalla destinazione partenopea. L'affare non è chiuso, né da un lato né dall'altro.